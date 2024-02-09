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Головин с «Монако» сенсационно вылетел из Кубка Франции, уступив команде из третьей лиги

«Монако» с Головиным уступил «Руану» в 1/8 финала Кубка Франции

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Panoramic/Global Look Press

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Руан» в серии послематчевых пенальти обыграл «Монако» с Александром Головиным в составе и вышел в следующую стадию турнира.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. Игроки «Монако» открыли счет на 35-й минуте. Фоларин Балогун реализовал одиннадцатиметровый удар. В дополнительное к первому тайму время Клеман Бассен счет сравнял.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Руана» (6:5). Александр Головин провел матч полностью.

Стоит отметить, что на этой стадии вылетел еще один французский клуб с россиянином в составе. 7 февраля «Гавр» с Далером Кузяевым уступил «Страсбургу» со счетом 1:3. Российский полузащитник получил прямую красную карточку на 80-й минуте встречи.

В текущем сезоне Головин провел 18 матчей, забив пять мячей и сделав три результативных передачи. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

В чемпионате «Монако» идет на пятом месте, отставая от «ПСЖ» на 12 очков.

Ранее перешедший в европейский клуб российский футболист исполнил «Катюшу» на ужине новичков.

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