Булыкин назвал самый громкий трансфер 2024 года в РПЛ

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает переход 25-летнего защитника петербургского «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА самым громким в текущее трансферное окно.

По его мнению, клубы должны договориться между собой, чтобы футболист не провел остаток сезона вне футбола.

«Самый громкий трансфер зимы? Пожалуй, переход Кругового в ЦСКА. Он пока не смог уйти из «Зенита», полгода будет в «Зените-2», по футбольным меркам ситуация непонятная. Клубы должны договариваться, а футболист — играть, но пока все страдают. И один клуб страдает, потому что не продал, и второй, из-за того получит летом игрока со сниженным уровнем, и сам игрок, потому что полгода потеряет. Хотелось бы, чтобы таких моментов было меньше в российском футболе», — заявил Булыкин.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник будет выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2». Он уже тренируется с командой.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу».

Ранее Дмитрий Булыкин назвал самый интригующий трансфер зимы в РПЛ.