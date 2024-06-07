Гладилин: Карпин не допустит недооценки сборной Белоруссии

Футболисты сборной России под руководством Валерия Карпина не допустят недооценки соперников из национальной команды Белоруссии и постараются проявить свои лучшие качества. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин.

«Недооценки быть не может, потому что у руля сборной России стоит Карпин, его штаб знает уровень белорусских футболистов. Нечасто сейчас бывает такая игра, когда соперник равен по силам, так что надо проявить лучшие качества всем, кто выйдет в основе и кому предоставится возможность на заменах. Тренер будет смотреть, как футболист проявляет себя против равного соперника. Заблуждений, что какой-то футболист сильнее белорусского, нет. Когда наши играли в ведущих европейских командах, было преимущество в классе, а сейчас его нет», — констатировал специалист.

Товарищеский матч между сборными Белоруссии и России состоится в пятницу, 7 июня, на Олимпийском стадионе в Минске. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее Гладилин заявил, что победа над Белоруссией не является целью сборной России.