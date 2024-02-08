Экс-игрок сборной России считает, что нестабильность «Наполи» отражается на Хвиче

Бывший нападающий сборной России, а также итальянских «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов высказался о результатах «Наполи» после чемпионского сезона. Его слова передает ODDS.

«В этом году «Наполи» играет нестабильно. Это отражается и на Хвиче: он проводит не лучший свой год в Италии. Думаю, он переживет этот отрезок времени, футболист он все-таки одаренный! Будем надеяться, он будет прибавлять с каждой игрой. Думаю, вторую часть сезона он проведет более успешно и увереннее.

«Наполи», с его нынешними результатами и игровой формой, будет крайне непросто обыграть команду Пиоли», — сказал Колыванов.

Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом.

В прошлом сезоне «Наполи» впервые за 33 года одержал победу в чемпионате Италии, а Кварацхелия провел 34 матча, отметившись 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Грузин стал вторым бомбардиром команды. В текущем розыгрыше Серии А Хвича провел 20 матчей (6+3).

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