Фетисов о ситуации с Кузнецовым: на Овечкине эта история отражается

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов поддержал форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, который обратился за помощью в программу поддержки игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Не очень хорошая история, не хочется о ней говорить. Хорошо, что есть такие программы, которые дают шанс вернуться в большой хоккей. Будем надеяться, что этот урок нацелит его на правильную жизненную дорогу. Кажется, что и на Овечкине эта история отражается», — заявил Фетисов.

Программа помощи направлена на решение психологических проблем, связанных в том числе с употреблением алкоголя и наркотиков, пристрастием к азартным играм.

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

После 47 матчей «Кэпиталз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Александр Овечкин объяснил, как «Вашингтону» прервать серию поражений.