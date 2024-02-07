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Игрок «Автомобилиста» заявил, что ему хотелось бы перезагрузиться в бане

Игрок «Автомобилиста» Голышев: накопилась усталость, мы сыграли больше всех игр

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Павел Лисицын/РИА Новости

Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев признался, что у него накопилась усталость после игр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) этого сезона. Об этом он заявил Legalbet.

«Сейчас у нас небольшая пауза в расписании, будет время на отдых. Мы сыграли уже больше всех игр, поэтому накопилась усталость. Четыре матча на выезде дают о себе знать. Надо перезагрузиться и набраться всем сил на последний отрезок регулярного чемпионата. Хочется попасть в топ-4. Как буду перезагружаться? Хотелось бы в баню попасть. Семье обещал, дети очень ждут», — сказал Голышев.

6 февраля «Автомобилист» уступил московскому «Динамо» со счетом 5:3.

После 62 матчей регулярного чемпионата «Автомобилист», набрав 73 очка, занимает четвертое место в Восточной конференции. Лидирует в этой зоне «Металлург», набравший 86 очков.

Голышев провел в текущем сезоне 57 матчей, отметившись девятью заброшенными шайбами и 19 результативными передачами.

Ранее в «Динамо» заявили, что в команде есть проблемы с дисциплиной.

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