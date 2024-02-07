Чемпион Европы из России сменил спортивное гражданство

Чемпион Европы по вольной борьбе россиянин Азамат Тускаев сменил спортивное гражданство. Об этом сообщает Федерация спортивной борьбы России в своих социальных сетях.

Тускаев на международной арене теперь будет представлять сборную Сербии.

Борец родился в Северной Осетии. На чемпионате России по вольной борьбе 2013 года, проходившем в Красноярске, Тускаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 55 кг. В 2015 году он завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг.

На чемпионате Европы 2020 года, проходившем в Риме, Тускаев в финальной схватке одолел представителя Турции Сюлеймана Атлы и завоевал золотую медаль в весовой категории до 57кг.

На Кубке мира в Лос-Анджелесе в 2016 году россиянин стал обладателем серебряной медали.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными Международным олимпийским комитетом (МОК), — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам.

Ранее сообщалось, что российский теннисист сменил спортивное гражданство.