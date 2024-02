Обвинившая тренера в домогательствах спортсменка ответила на критику

Российская прыгунья в воду Мария Бруенок, обвинившая тренера Павла Муякина в домогательствах, ответила на обвинения в свой адрес. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я бы сказала, что у меня в жизни все хорошо. Так что хайповать или плести какие-то интриги… Я не из таких людей. Если человек не находился в подобной ситуации, он может говорить все что угодно. И в какой-то степени я даже могу понять этих людей. Но стоит оказаться в такой ситуации, и все заговорили бы совсем иначе. Сто процентов! Не хочу даже полемизировать.

Мне 19, ему 61… Как тут можно спровоцировать? Я к нему относилась c уважением как к опытному взрослому человеку, наставнику. И до всех инцидентов у меня не было c ним проблем. Хороший человек, реально отличный тренер c большим опытом. И я не раз отмечала его вклад в свои успехи. Просила личных границ не переходить, но в итоге…» — заявила спортсменка.

31 января Бруенок заявила, что наставник поцеловал ее в губы, а также присылал ей сообщения эротического характера. Она вместе со своим личным тренером написала заявление на Муякина. Он был отстранен от тренерской работы. 30 января Муякин посетил бассейн в Саратове, где тренируются спортсмены, чем побудил Бруенок написать заявление.

Российская федерация прыжков в воду заявила, что создала комиссию для проведения независимого расследования. 61-летний специалист назвал обвинения Бруенок необоснованными.

Бруенок является призером чемпионата России и членом национальной команды.

