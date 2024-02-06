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Мостовой: согласен, что являюсь одним из самых великих в России

Мостовой согласен с характеристикой себя как одного из лучших игроков в России

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии Sport24 согласился со словами Дениса Бояринцева, назвавшего его одним из величайших игроков постсоветского поколения.

«Согласен с оценкой меня как одного из самых великих футболистов в нашей стране. Хоть правду никто и не любит, но ее надо признавать», — заявил Мостовой.

Также он согласился с мнением Бояринцева, что никогда не поздно стартовать в тренерской деятельности, но сейчас уже это сделать сложнее.

«Другое дело, что об упущенном времени я уже тоже давно говорил. Обычно это всегда происходит, когда заканчиваешь карьеру, потом три-пять лет дают тебе толчок, но я, к сожалению, провел эти годы в Испании и не мог вернуться», — добавил Мостовой.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Сообщалось, что Мостовой изначально пропустил сроки для подачи анкеты, необходимой для прохождения обучения, но академия договорилась о внесении специалиста в списки.

Мостовой в России известен по выступлениям за московский «Спартак». Большая часть его карьеры прошла за рубежом. Он поиграл в португальской «Бенфике», французском «Страсбуре» и испанской «Сельте».

Ранее Черчесова назвали лучшим тренером в истории сборной России.

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