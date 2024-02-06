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Форвард клуба НХЛ назвал два различия между хоккеем в России и Северной Америке

Форвард «Вегаса» Дорофеев заявил, что хоккей в США быстрее, чем в России

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Elaine Thompson/AP

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев рассказал в интервью «Чемпионату» о разнице хоккея в России и Северной Америке.

«Да, ощущаю разницу между хоккеем в России и Америке. Скорости намного быстрее. Нужно намного быстрее принимать правильные решения на площадке. Намного больше физического хоккея, много силовой борьбы. Вот это два аспекта, которые отличаются», — заявил форвард.

До перехода в НХЛ Дорофеев выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор».

23-летний нападающий в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провел за «Вегас» 29 матчей, в которых набрал забросил семь шайб и сделал семь результативных передач.

«Вегас» после 50 матчей регулярного чемпионата набрал 64 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее Артемий Панарин остановился в шаге от личного рекорда в НХЛ.

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