Прокуратура потребовала для бывшего футболиста каталонской «Барселоны» и сборный Бразилии Дани Алвеса девять лет тюремного заключения по делу об изнасиловании, передает «Советский спорт» со ссылкой на Washington Post.

Также прокуратура требует компенсацию в размере €150 тыс.

Ранее женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря 2022 года Алвес изнасиловал ее в одном из ночных клубов Барселоны. Футболист был взят под стражу из-за опасений, что он покинет Испанию, чтобы избежать наказания.

10 февраля 2023 года Дани Алвес признал половую связь с предполагаемой потерпевшей, но подчеркнул, что это произошло по обоюдному согласию.

Алвеc cтановилcя чемпионом Франции, Иcпании, Италии, а также завоевывал национальные Кубки этих cтран. В cоcтаве сборной Бразилии он по два раза выигрывал Кубок Конфедераций и Кубок Америки, а также cтановилcя победителем Олимпийcких игр и молодежного чемпионата мира.

Ранее Дани Алвес заявил, что был пьян в ночь предполагаемого изнасилования.