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Назван главный фаворит на победу в Лиге чемпионов

Булыкин считает «Манчестер Сити» главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов

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Stoyan Nenov/Reuters

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает английский «Манчестер Сити» главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов, передает Vprognoze.ru.

«Манчестер Сити», конечно, является для меня фаворитом нынешней Лиги чемпионов. Но футбол — это непредсказуемая игра. Будет очень интересно наблюдать за всеми матчами плей-офф», — сказал Булыкин.

В 1/8 финала «Манчестер Сити» сыграет с датским «Копенгагеном». Первая встреча состоится в Дании 13 февраля. Команды выйдут на поле в 23:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет в Англии 6 марта. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити» является действующим победителем турнира. В решающем матче подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли итальянский «Интер». Встреча завершилась со счетом 1:0. Решающий мяч забил Родри. Ему удалось отличиться в середине второго тайма.

Ранее Эрлинг Холанд выложил фото с Хабибом.

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