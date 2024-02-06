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Тренер Слюсаренко был на борту самолета, который въехал в сугроб

Тренер Слюсаренко об инциденте с самолетом в Саранске: не было никакого ужаса

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко оказался в числе пассажиров самолета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске, передает Sport24.

«Все в порядке. Не было никакого ужаса, ничего. Просто почувствовали, что самолет выкатился за пределы и остановился в сугробе. Никакой паники на борту не было», — сказал Слюсаренко.

Рейс Москва — Саранск должен был совершить посадку в аэропорту столицы Мордовии в 20:30. На борту помимо Тарасовой находились Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, сотрудники Первого канала, которые прилетели в город для работы на первенстве России среди юниоров.

С 6 по 8 февраля в Саранске пройдет первенство России среди юниоров по фигурному катанию. В прошлом году в женском одиночном катании победила Алина Горбачева, у мужчин — Арсений Федотов. В соревнованиях танцоров первыми стали Анна Щербакова и Егор Гончаров, а в парном катании — Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала подробности съезда самолета с взлетно-посадочной полосы.

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