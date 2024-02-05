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Промоутер Усика призвал Фьюри завершить карьеру

Промоутер Усика Красюк: Фьюри, подумай о завершении карьеры

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Steve Marcus/Reuters

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, в своих социальных сетях призвал британского боксера Тайсона Фьюри завершить карьеру.

«Желаю тебе скорейшего выздоровления. Бог послал тебе знак. Подумай о завершении карьеры, брат», — заявил Красюк.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя. Новая дата поединка — 18 мая 2024 года. Если бой будет опять перенесен, то виновник переноса будет оштрафован на $10 млн из своего гонорара.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Усик рассказал, почему Фьюри получил травму, из-за которой перенесли их бой.

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