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Российский боец ММА рассказал, что ему снится перед боями

Боец поп-ММА Тарасов заявил, что перед боями ему снятся приятные сны

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https://www. instagram.com/artemtarasov_mma/

Боец поп-ММА и блогер Артем Тарасов признался, что выработанный режим дня помогает ему засыпать перед поединками. Его слова передает Legalbet.

«Некоторые бойцы вообще не спят перед поединками, некоторые очень плохо спят, а я ложусь очень рано — в восемь или девять часов вечера — и просыпаюсь в восемь утра. У меня нет мандража накануне боя. Он появляется только в день поединка. Поэтому я спокойно ложусь спать, и мне могут сниться сны на самые разные темы. Но они всегда приятненькие, никогда не было плохих или вещих снов», — сказал Тарасов.

Тарасов является автором блога об ММА и здоровом образе жизни. Впервые на профессиональной арене он появился в 2012 году на турнире Fit Fashion Combat Championship 2 в Санкт-Петербурге. Он потерпел поражение нокаутом.

Свой последний поединок Тарасов провел в декабре 2023 года против Евгения Ершова на турнире MMA Series 75 - All Stars и одержал победу сабмишном.

Всего на счету Тарасова 16 поединков, 12 из которых завершились его победой.

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