Плющев о шансах ЦСКА в Кубке Гагарина: в плей-офф возможно все

Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев затруднился ответить на вопрос, с чем связана неудачная игра московского ЦСКА в регулярном сезоне Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Legalbet.

«Трудно говорить с чем связана такая турбулентность ЦСКА в этом сезоне. Все-таки ответ на этот вопрос кроется внутри клуба. Будем ждать плей-офф. В кубковых матчах возможно все», — сказал Плющев.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает шестое место, набрав 65 очков. Лидирует в таблице петербургский СКА, имея в активе 81 балл. На второй строчке идет ярославский «Локомотив, набрав 80 очков. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Бело-голубые имеют в активе 79 баллов.

В следующем матче ЦСКА сыграет на своем льду против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Встреча состоится 4 февраля. Стартовое вбрасывание запланировано на 17.00 по московскому времени.

Ранее игрок московского «Спартака» заявил, что вышел на другой уровень.