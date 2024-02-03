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Полиция задержала 60-летнего инженера, напавшего в метро с ножом на российского фигуриста

«Mash на мойке»: напавшим на фигуриста Дикиджи оказался 60-летний инженер

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на российского фигуриста Владислава Дикиджи в петербургском метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на мойке».

Инцидент произошел 2 февраля в перегоне между станциями «Пионерская» и «Черная речка». Задержанный приставил к горлу 19-летнего спортсмена предмет, похожий на нож, угрожал расправой, если тот не уступит ему место.

Мужчине выписали административное нарушение, но полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

О нападении рассказал сам Дикиджи. Фигурист заявил: «Нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже — и все».

Дикиджи лидировал после короткой программы в мужском катании на чемпионате России 2023, однако, допустив ошибку в произвольном прокате, занял второе место, пропустив вперед теперь уже двукратного чемпиона страны Евгения Семененко. Третье место занял Петр Гуменник, который располагался на четвертом месте после короткой программы, а в произвольной показал лучшее выступление среди всех участников.

Ранее тренер российского фигуриста заявила, что ее ученик мог бы стать преступником.

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