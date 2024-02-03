Менеджер Усика жестко прошелся по Фьюри за отмену боя

Эгис Климас, менеджер украинского бойца Александра Усика, заявил, что спортсмен улыбнулся после новости об очередном переносе поединка с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова передает Ring TV.

«Тайсон Фьюри — чертов трус, который сделает все, чтобы не встречаться с Усиком. Он попросил свою сучку ударить его сковородкой в бровь. Можете процитировать меня слово в слово.

Когда эту новость донесли до Александра, он лишь улыбнулся. Это все, что он сделал. Он слишком силен морально, чтобы сломаться», — сказал Климас.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Последний бой Усик провел 26 августа 2023 года в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа.

Ранее стало известно, когда состоится перенесенный бой Усика и Фьюри.