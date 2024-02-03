Стало известно, когда состоится перенесенный бой Усика и Фьюри

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри перенесен на июнь. Об этом сообщает журналист ESPN Сальвадор Родригес.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

2 марта 2023 года стало известно о первом срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года.

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее Фьюри предрекли победу над Усиком в одну калитку.