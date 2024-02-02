На российского фигуриста напали с ножом в метро

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассказал в своем Telegram-канале, что на него напали с ножом в метро.

«Друзья, представляете, меня чуть не зарезали в метро. Думаю, что среагировал бы я немного позже — и все. На данный момент нахожусь с полицейскими. Буду писать заявление», — написал Дикиджи.

Дикиджи лидировал после короткой программы в мужском катании на чемпионате России 2023, однако, допустив ошибку в произвольном прокате, занял второе место, пропустив вперед теперь уже двукратного чемпиона страны Евгения Семененко. Третье место занял Петр Гуменник, который располагался на четвертом месте после короткой программы, а в произвольной показал лучшее выступление среди всех участников.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее знаменитая фигуристка рассказала о прогрессе Дикиджи.