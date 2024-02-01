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Агент Клаудиньо ответил на заявления о безответственности игрока в «Зените»

Агент Клаудиньо назвал фейком информацию о безответственности игрока в «Зените»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Агент бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия прокомментировал информацию инсайдеров, согласно которой футболист безответственно стал относиться к тренировкам в петербургском клубе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Клаудиньо безответственно относится к тренировкам? Это фейк», — сказал Гарсия.

30 января появилась информация, что хавбек петербургского клуба Вендел уже пять раз опоздал на тренировочные занятия, а полузащитник Клаудиньо не хочет тренироваться в полную силу.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 36 очков и занимает втрое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые отстают от лидера «Краснодара» на два балла. Московское «Динамо» с 32 очками идет на третьем месте.

Вторая часть чемпионата России стартует в марте. В 19-м туре подопечные Сергея Семака сыграют на своем поле против столичного «Спартака».

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что бразильцы почувствовали вкус халявы.

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