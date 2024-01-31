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Российский боец ММА вышел из тюрьмы и отправился в зону СВО

Боец ММА Вагабов после выхода из тюрьмы уехал в зону СВО

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РИА Дагестан

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе, российский боец Вагаб Вагабов подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ и отправился в зону СВО. Об этом сообщил его брат Ислам Metaratings.

«Вагаб сейчас стабильно в зоне СВО. Он подписал контракт, там находится в качестве военнослужащего. Сейчас вернулся, чтобы подготовиться к бою со Штырковым», — сообщил брат бойца.

В конце января 2024 года Вагабов освободился из тюрьмы. Он отбывал срок за избиение племянника бывшего главы Дагестана Муху Алиева с 2021 года. Это его вторая судимость.

Вагабов последний поединок провел в апреле 2021 года в рамках турнира Hardcore, одержав победу над Никитой Бачиным техническим нокаутом во втором раунде.

24 февраля на турнире RCC 18 Вагабов проведет бой по кикбоксингу против Ивана Штыркова.

Вагабов известен по поединкам в лигах Hardcore и TOP DOG. Он является чемпионом AMC Fight Nights в полутяжелом весе.

Стоит отметить, что в зоне СВО уже проходят службу два других известных российских бойца — Вячеслав Дацик и Владимир Минеев.

Ранее сообщалось, что паралимпийская чемпионка продает медали ради помощи бойцам СВО.

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