Волочкова «послала» чиновников, отнявших медали у фигуристки Валиевой

Российская балерина Анастасия Волочкова пристыдила членов международных организаций, которые отняли медали у российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Отнять медаль — не завоевать ее. Те, кто это сделал, — ущербные люди. Пошли они, они не имеют права отнимать медали у спортсменов! Эти толстожопые чиновники даже с допингом бы не сделали то, что делает Камила Валиева. То, что сейчас происходит, — абсолютное ничтожество. Этим людям нечего делать. Они никто и звать их никак. Позорище этим людям, отнимающим медаль», — сказала Волочкова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. В личном первенстве россиянка стала четвертой.

По решению Международного союза конькобежцев (ISU) сборную России лишили золота в командном турнире. Также организация пересмотрела результаты чемпионата Европы 2022 года. У Валиевой забрали золото турнира, отдав его Анне Щербаковой.

Ранее Тарасова заявила, что на месте Тутберидзе признала бы вину по делу Валиевой.