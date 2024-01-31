Размер текста
А
А
А

Волочкова «послала» чиновников, отнявших медали у фигуристки Валиевой

Волочкова назвала ничтожествами чиновников, отнявших медали у Валиевой

close
100%
Павел Кашаев/Global Look Press

Российская балерина Анастасия Волочкова пристыдила членов международных организаций, которые отняли медали у российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Отнять медаль — не завоевать ее. Те, кто это сделал, — ущербные люди. Пошли они, они не имеют права отнимать медали у спортсменов! Эти толстожопые чиновники даже с допингом бы не сделали то, что делает Камила Валиева. То, что сейчас происходит, — абсолютное ничтожество. Этим людям нечего делать. Они никто и звать их никак. Позорище этим людям, отнимающим медаль», — сказала Волочкова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. В личном первенстве россиянка стала четвертой.

По решению Международного союза конькобежцев (ISU) сборную России лишили золота в командном турнире. Также организация пересмотрела результаты чемпионата Европы 2022 года. У Валиевой забрали золото турнира, отдав его Анне Щербаковой.

Ранее Тарасова заявила, что на месте Тутберидзе признала бы вину по делу Валиевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами