Российская паралимпийская чемпионка выставила на продажу свои медали

Восьмикратная паралимпийская чемпионка Оксана Савченко решила продать две золотые медали с Игр 2008 и 2012 годов. Об этом она заявила Telegram-каналу Mash Batash.

«Медали захотелось продать потому, что понимаю, что не хочу, чтобы они лежали дома на полке, а приносили какую-то пользу. Цену мы брали также, исходя из среднего ценообразования на продажу подобных медалей, наград. Пока интересуются коллекционеры из других стран. Хотелось бы продать россиянам, но на данный момент ситуация такая», — сказала Савченко.

Девушка призналась, что вырученная с продажи медалей сумма пойдет семьям бойцов, принимающих участие в специальной военной операции.

Савченко выступала в плавании, преимущественно вольным стилем. В ее активе три золотых награды Паралимпиады 2008 года и пять медалей высшей пробы Паралимпиады 2012 года.

Пловчиха награждена различными наградами за развитие и продвижение спорта в России. В данный момент является депутатом Собрания в Башкортостане.

Ранее сообщалось, что в Самаре избили паралимпийскую чемпионку, брат которой находится в зоне СВО.