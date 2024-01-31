Украинский игрок «Арсенала» поссорился с одноклубником после матча АПЛ

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поссорился с партером по команде Беном Уайтом после матча с «Ноттингем Форест» в 22-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Daily Mail.

Уайт на поле на повышенных тонах начал высказывать претензии Зинченко из-за пропущенного в концовке встречи мяча, а тот ответил.

Возможную потасовку предотвратил главный тренер лондонцев Микель Артета. Он успокоил обоих футболистов. Также он заявил, что ему нравится такое поведение игроков. «Мне это нравится, они требуют друг от друга большего. Они недовольны тем, как пропустили мяч, и пытаются решить эту проблему», — добавил Артета.

Матч «Ноттингем Форест» — «Арсенал» прошел 30 января и завершился победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Габриэл Жезус и Букайо Сака. Зинченко отличился результативной передачей. У «Ноттингема» единственный мяч забил Тайво Авонийи.

«Арсенал» в 22-х матчах набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Ноттингем Форест» с 20-ю баллами после 22-х игр занимает 16 место.

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