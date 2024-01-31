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Фьюри предрекли победу над Усиком в одну калитку

Отец боксера Фьюри: Тайсон одолеет Усика в одну калитку

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STEVE MARCUS/Reuters

Джон Фьюри, отец британского боксера Тайсона Фьюри, заявил, что его сын легко одолеет украинца Александра Усика, передает GB News.

«Если Тайсон сделает свою работу так, как надо, то это будет бой в одну калитку. Тайсон финиширует Усика за 8 раундов», — сказал Джон Фьюри.

Также Джон Фьюри отметил, что Тайсон поднимался каждый раз, после тяжелейших ударов Фрэнсиса Нганну и Деонтея Уайлдера.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Тайсон Фьюри последний бой провел 28 октября 2023 года, в котором по правилам бокса победил бойца ММА Фрэнсиса Нганну.

Ранее Усика назвали мусором.

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