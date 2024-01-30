Фигуристка Синицина выругалась после вердикта ISU по России

Фигуристка Виктория Синицина в своем Telegram-канале отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить сборную России золотых медалей командного турнира на Олимпиаде-2022.

«Целый день крутила в голове cвои мыcли. И вот уже пора ложитьcя cпать, а я до cих пор это делаю. Завтра cоберу вcе. Бумеранг возвращаетcя. Вcех ребят люблю», — напиcала Cиницина. Также cпортcменка нецензурно выругалаcь, заявив, что ей очень обидно из-за этого решения ISU.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года — в этот день года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады в Пекине после победы России в командном турнире.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022. После аннулирования результатов Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии.

Виктория Синицина выступала в танцах на льду в паре со своим мужем Никитой Кацалаповым. В составе национальной команды также выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов.

Ранее в Канаде не согласились с решением отдать России бронзу Олимпиады.