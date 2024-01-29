Глава ФТР заявил, что ему не в чем упрекнуть Медведева после поражения на AO

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал Даниила Медведева великим после его поражения в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) от представителя Италии Янника Синнера. Его слова приводит «Советский спорт».

«В любом случае браво Дане. Он провел в Австралии фантастический турнир. Но в первую очень нужно понимать, что силы не бесконечные. Он провел 24 часа на корте суммарно. Вы можете себе такое представить, 24 часа за один турнир. Он оставил всего себя в этой игре, его не в чем упрекнуть», — заявил Тарпищев.

Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии. Медведеву в третий раз не покорился финал Australian Open.

Медведев стал первым теннисистом в Открытую эру, кто проиграл два финала Australian Open, ведя 2:0 по сетам. В 2022 году россиянин уступил в финальном матче за титул испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

В прошлом сезоне победителем Открытого чемпионата Австралии стал Джокович, который одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Ранее Медведев назвал прошедший Australian Open самым изматывающим в карьере.