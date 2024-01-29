Медведева назвали героем после проигранного финала Australian Open

Победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников объяснил, в чем заключалась ошибка российского теннисиста Даниила Медведева, который в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) проиграл представителю Италии Яннику Синнеру. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Однозначно, Медведев — герой. В чем ошибка Медведева? При счете 5:1 во второй партии не нужно было проигрывать свою подачу и давать глоток надежды Синнеру, что он может брать подачи — это ошибка. До этого момента Медведев практически под ноль выигрывал свою подачу, Синнер не знал, что делать на приеме. А после этого он почувствовал, что шансы на выигрыш подачи соперника еще предоставятся. Что и получилось», — заявил Кафельников.

В финале Australian Open — 2024 Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру. Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии. Медведеву в третий раз не покорился финал Australian Open.

Медведев стал первым теннисистом в Открытую эру, кто проиграл два финала Australian Open, ведя 2:0 по сетам. В 2022 году россиянин уступил в финальном матче за титул испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

В прошлом сезоне победителем Открытого чемпионата Австралии стал Джокович, который одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Ранее Медведев назвал прошедший Australian Open самым изматывающим в карьере.