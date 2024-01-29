Овечкина назвали машиной, у которой случился сбой

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился размышлениями о спаде результативности российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, отметив, что время берет свое. Его слова приводит Metaratings.ru.

«В какой-то степени, да, он машина. Но даже у машины бывает момент, когда у нее наступают определенные сбои. Это совершенно нормальные вещи. Он со своими проблемами, со своими болячками, со своими определенными сложностями. Поэтому подгонять его под один и тот же стереотип, когда он был на пике своей формы и когда возраст позволял крушить все так, как он раньше крушил, наверное, так не бывает», — заявил Плющев.

В ночь на 28 января «Вашингтон» сыграл с «Даллас Старз». Игра прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 5:4. Овечкин забросил шайбу в концовке третьего периода, а также отдал результативную передачу.

Этот гол стал 831-м за карьеру россиянина в лиге. Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 63 гола. В текущем сезоне Овечкин установил личный антирекорд: в ноябре и декабре он не забивал в 14 матчах подряд. Всего на его счету девять шайб и 22 результативные передачи в 44 матчах сезона.

Ранее «Вашингтон» отреагировал на прерванную безголевую серию Овечкина.