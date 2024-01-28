Медведев назвал причину поражения в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции заявил, что не смог одержать победу в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) из-за нехватки сил.

По его словам, перед игрой он был измотан пятисетовым полуфиналом против представителя Германии Александра Зверева.

«Я немного устал физически, но, как и в каждом матче до этого, мои соперники не смогли этим воспользоваться, а Янник смог. Потому что я в пятом сете бежал, боролся, старался, но пять сетов для организма — это тяжело, это безумие», — заявил Медведев.

В финале Australian Open — 2024 Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру. Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию финального противостояния первого календарного турнира серии «Большого шлема».

Ранее Василий Уткин в пяти словах описал поражение Даниила Медведева в финале Australian Open.