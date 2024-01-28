Боец Александр Емельяненко оплатит восстановление храма

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в беседе с президентом Международной боксерской ассоциации (IBA) Умаром Кремлевым заявил, что намерен помочь восстановить храм Иоанна Предтечи. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале бойца.

«Я как истинный христианин считаю, что должен и обязан помочь восстановлению храма для всех христиан и всех желающих молиться в нем. Верьте священному писанию, а не слухам», – сказал он.

8 января главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев рассказал, что Емельяненко принял ислам, по его словам, боец ездил на хадж в Медину.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Александра Емельяненко 40 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью. Летом 2023 года 42-летний боец прошел реабилитацию из-за алкогольной зависимости в Ингушетии.

Ранее Емельяненко подписал контракт с российским промоушеном.