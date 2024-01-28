Медведев получил крупный штраф за неспортивное поведение на Australian Open

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на $9 тыс. по итогам матча второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против представителя Финляндии Эмиля Руусувуори. Об этом сообщает Sportskeeda.

Причиной штрафа стало неспортивное поведение.

Медведев одержал победу над Руусувуори в пяти партиях, уйдя со счета 0:2 по сетам – 3:6, 6:7(1), 6:4, 7:6(1), 6:0. Встреча завершилась около 04.00 утра по местному времени.

Штраф за неспортивное поведение также получили поляк Хуберт Хуркач ($7600 за ненормативную лексику), причем он был наказан за матч, в котором проиграл Медведеву. После завершения игры он перебросил через сетку ракетку, а также нецензурно выругался. Среди других игроков были оштрафованы Томми Пол (6000 долларов за разбивание ракетки в третьем круге) и Хольгер Руне (7600 долларов за неспортивное поведение).

Медведев дошел до финала Открытого чемпионата Австралии. За трофей он поборется с представителем Италии Янником Синнером, матч состоится 28 января, ориентировочное время начала — 11.30 по московскому времени.

Ранее матч Медведева призвали занести в золотую коллекцию Australian Open.