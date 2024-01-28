Названы причины участия Ничушкина в программе помощи игрокам НХЛ

Эксперт Сергей Федотов объяснил, почему российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин участвует в программе помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Меня выбесила информация, которую вбросила одна журналистка. Не разобравшись, она сказала, что это алкоголь. А у нас эта тема подхватывается по щелчку пальцев. Национальная черта — обсудить, кто нажрался.

Валерий психологически немного подсломился, связано это с рождением долгожданного ребенка. Начались проблемы со сном, сбитый биоритм, увеличились дозы снотворного — сбилось все вообще. В итоге два с половиной месяца, один раз он мне написал: «Две ночи не сплю». Через несколько недель, в декабре: «Три дня не сплю, башка болит, не знаю, как буду играть».

Это проблема, которая уже не решается медикаментозно, и пришлось вступить в эту программу. Лечение продолжается, уже может пять часов поспать. Клуб дико заинтересован. Ситуация налаживается и все будет хорошо», — заявил Федотов.

15 января стало известно о том, что 28-летний нападающий пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера.

Программа НХЛ направлена на то, чтобы помочь игрокам справиться с алкогольной или наркотической зависимостью, а также разобраться в различных психологических проблемах.

Вместе с «Колорадо» Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии «Эвеланш» одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг».

В текущем сезоне в активе Ничушкина 42 очка (22 гола и 20 передач) в 40 матчах регулярного чемпионата.

Ранее «Спартак» по буллитам переиграл «Динамо» в матче КХЛ.