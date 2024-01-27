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«Барселона» проиграла «Вильярреалу» со счетом 3:5 в матче Ла Лиги

«Барселона» проиграла «Вильярреалу» со счетом 3:5 в матче 22-го тура Ла Лиги

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Albert Gea/Reuters

В очередном матче 22-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» уступила «Вильярреалу».

Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Барселоне в присутствии 46 269 зрителей и завершилась победой гостевой команды со счетом 5:3.

В составе победителей забитыми мячами отметились 31-летний испанец Херард Морено, 19-летний марокканец Ильяс Ахомах, 27-летний португалец Гонсалу Гедеш, 28-летний норвежец Александр Сорлот и 36-летний испанец Хосе Луис Моралес. У проигравшей команды отличились 33-летний немец Илкай Гюндоган и 21-летний испанец Педри. Еще один мяч в свои ворота забил 29-летний ивуарийский защитник «Вильярреала» Эрик Байи.

После этого успела команда из Вильярреала набрала 23 очка и поднялась на 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» сохранила за собой третью строчку, имея в активе 44 балла.

Ранее сообщалось, что жены футболистов в Саудовской Аравии пожаловались на запрет оголять плечи и носить шорты.

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