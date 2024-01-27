В ФТР назвали случаем победу Медведева в полуфинале Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Даниилу Медведеву будет сложно восстановиться перед финалом на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Его слова передает ТАСС.

«Оба уставшие были, и Медведев начал хуже, внимание прыгало. Вработался к третьему сету, в начале матча у него катастрофа была совсем. То, что выиграл, — это случай. Особенно четвертый сет.

Но похвалить можно, что бился до конца. Но настораживает, что наш уже сыграл там почти двадцать один с половиной час, нервная нагрузка была сумасшедшая. Конечно, если думать о будущем, восстановиться сложно после такого», — сказал Тарпищев.

26 января Медведев в полуфинале Australian Open обыграл представителя Германии Александра Зверева со счетом 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3. Это была их первая встреча в рамках

В финале турнира Медведев встретится с итальянским теннисистом Янником Синнером, который без проблем в полуфинале обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. Серб является действующим победителем турнира. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса.

У Медведева на турнире было уже два пятисетовых матча: во встрече с финном Эмилем Руусувуори и поляком Хубертом Хуркачем.

Ранее тренер Медведева объяснил, как теннисист спас матч со Зверевым на AO.