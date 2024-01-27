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В ФТР назвали случаем победу Медведева в полуфинале Australian Open

Тарпищев: в начале полуфинального матча АО у Медведева катастрофа была совсем

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Susana Vera/Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Даниилу Медведеву будет сложно восстановиться перед финалом на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Его слова передает ТАСС.

«Оба уставшие были, и Медведев начал хуже, внимание прыгало. Вработался к третьему сету, в начале матча у него катастрофа была совсем. То, что выиграл, — это случай. Особенно четвертый сет.

Но похвалить можно, что бился до конца. Но настораживает, что наш уже сыграл там почти двадцать один с половиной час, нервная нагрузка была сумасшедшая. Конечно, если думать о будущем, восстановиться сложно после такого», — сказал Тарпищев.

26 января Медведев в полуфинале Australian Open обыграл представителя Германии Александра Зверева со счетом 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3. Это была их первая встреча в рамках

В финале турнира Медведев встретится с итальянским теннисистом Янником Синнером, который без проблем в полуфинале обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. Серб является действующим победителем турнира. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса.

У Медведева на турнире было уже два пятисетовых матча: во встрече с финном Эмилем Руусувуори и поляком Хубертом Хуркачем.

Ранее тренер Медведева объяснил, как теннисист спас матч со Зверевым на AO.

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