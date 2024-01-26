«Ливерпуль» станет последней командой из Англии в карьере Клоппа

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его текущий клуб останется единственным из тех, с кем он работал в Англии. Его слова приводит газета The Independent.

По его словам, нарушать свое обещание он не намерен ни при каких обстоятельствах.

«Я не знаю, что случится в будущем, но в следующем сезоне я не буду работать ни в клубе, ни со сборной. И никогда не буду работать в другом английском клубе. Это я могу пообещать. Даже если мне будет нечего есть, этого не произойдет», — заявил Клопп.

Немецкий специалист работает в «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

В текущем сезоне АПЛ подопечные Клоппа набрали 48 очков после 21 матча и занимают первое место в турнирной таблице.

Ранее Юрген Клопп объяснил, почему уходит из «Ливерпуля».