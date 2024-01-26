Футболист сборной России рассказал, сколько денег ему нужно на жизнь

Футболист «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов рассказал на YouTube-канале «Коммент.Шоу», сколько ему нужно денег на жизнь.

Полузащитник вспомнил, как в 16-17 лет жил на 12500 рублей в месяц. По слова игрока, ему хватало: 5 тысяч отдавал за комнату, остальное на еду.

«Сколько мне нужно для жизни сейчас? Не знаю, пока на все хватает. Если с ипотекой, то 500 тысяч достаточно. Если без, то 300», – заявил футболист.

Кривцов стал игроком «Краснодара» в 2021 году. До этого он выступал за владимирское «Торпедо» и «Томь». В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) хавбек провел 18 матчей, в которых отметился голом.

В составе сборной России Кривцов сыграл один матч и записал на свой счет гол.

После 18 туров РПЛ подопечные Владимира Ивича продолжают лидировать в турнирной таблице, набрав 38 очков. На второй строчке расположился петербургский «Зенит» (36 очков), на третьей — московское «Динамо» (32).

Вторая часть чемпионата России стартует в марте. «Быки» на своем поле сыграют с казанским «Рубином».

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