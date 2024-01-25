В Госдуме дали совет вратарю Гашеку

Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в интервью «ВсеПроСпорт» заявил, что бывшему чешскому голкиперу Доминику Гашеку необходимо с большей скрупулезностью подойти к анализу ситуации на Украине.

По его словам, он готов нести ответственность за то, что в данный момент происходит.

«А где его ответственность, кроме того, что обвинять кого-то, не проанализировать ситуацию, не понять? Ну вратари не всегда вникают в то, что происходит, ограничены в этом плане в ресурсе. Надо фокусироваться, отбивать, а не думать, что что-то там может произойти», — заявил Фетисов.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Спартака» сделал предложение девушке на Красной площади.