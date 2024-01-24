Лучшего бомбардира НХЛ из России назвали невероятным

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Майки Эйссимонт после победного матча регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз» заявил, что форвард Никита Кучеров сыграл важную роль в исходе игры. Его слова приводит The Washington Post.

Россиянин по ходу игры оформил хет-трик.

«Его лидерство играет огромную роль, все остальные просто следуют за ним. Когда у вас в команде есть такой хоккеист, это сильно облегчает жизнь. Кучеров просто невероятный, за ним весело наблюдать. Благодаря ему многие из нас стали сильнее», — заявил Эйссимонт.

Поединок с «Филадельфией» завершился победой «Лайтнинг» со счетом 6:3. «Тампа» одержала шестую победу в последних семи матчах регулярного чемпионата. «Филадельфия» продлила серию без побед — этот проигрыш стал для «Флайерз» третьим подряд в Национальной хоккейной лиге.

Ранее Никита Кучеров присоединился к Овечкину в списке игроков с 25+ четырехочковыми играми.