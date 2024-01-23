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Экс вторая ракетка мира: Рублеву не хватает уровня, чтобы побеждать таких, как Синнер

Теннисистка Пивоварова: Рублеву еще не хватает уровня, чтобы обыгрывать Синнера

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ISSEI KATO/REUTERS

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что Андрею Рублеву не стоит сильно переживать из-за десятого поражения в четвертьфиналах на турнирах «Большого шлема».

Россиянин проиграл на Australian Open Яннику Синнеру. Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу итальянского теннисиста.

«К сожалению, Рублев в десятый раз проиграл в четвертьфинале и не смог пробиться в полуфинал. Но уровень соперника был так высок, что здесь было сложно что-то ему противопоставить. Синнер играл на запредельных скоростях. Андрею пришлось играть на уровень выше, и при этом он действовал достаточно стабильно, несмотря на скорость и точность итальянца.

Но, к сожалению, Рублеву еще не хватает уровня для того, чтобы обыгрывать такого соперника, каким был Синнер. Янник сейчас в прекрасной форме. Все мы надеялись на победу Рублева, но фаворитом этого матча явно был не он. Поэтому Андрею не стоит сильно грустить из-за того, что он снова проиграл в четвертьфинале. Возможно, Синнер выиграет этот Australian Open», — сказала Пивоварова.

Ранее была названа главная причина поражения Рублева от Синнера в четвертьфинале Australian Open.

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