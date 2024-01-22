Российский теннисист вышел в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграл представителя Португалии Нуну Боргеса со счетом 6:3, 7:6, 5:7, 6:1 и вышел в следующий круг турнира.

Продолжительность встречи составила три часа и 7 минут. Россиянин 13 раз подал навылет, совершил 11 двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13 заработанных.

В следующем раунде Медведев встретится с победителем пары Артур Казо (Франция) — Хуберт Хуркач (Польша). В прошлом году россиянин вылетел в третьем круге, уступив американцу Себастьяну Корде.

На турнире в Мельбурне помимо Медведева продолжает свое выступление еще один россиянин — Андрей Рублев. В 1/8 финала он сразится с итальянцем Янником Синнером.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8855 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (7555 очков). Пятым идет Андрей Рублев (5010 очков).

Ранее украинская теннисистка обвинила US Open в пророссийской пропаганде.