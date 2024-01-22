Экс-игрок заявил об особом отношении к бразильцам в «Зените»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин, рассуждая о переводе защитника петербургского «Зенита» Данила Кругового в дубль команды после подписания контракта с московским ЦСКА, заявил, что с бразильским футболистом в клубе поступили бы иначе. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Наверно, тогда в клубе нашли бы какую-то другую формулу. Или отдали бы этого бразильца сейчас в аренду, или продали бы сразу. По-другому относятся [к бразильцам]. Не хотят создавать прецеденты, чтобы можно было и дальше хорошо взаимодействовать с другими бразильскими игроками и их агентами», — заявил Селин.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник будет выступать вторую часть сезона-2023/24 за «Зенит», а по истечении соглашения перейдет в московский клуб на правах свободного агента. После официального объявления футболист был переведен в «Зенит-2». Он уже тренируется с командой.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу».

В текущем сезоне Круговой провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. Петербуржцы идут на втором месте в чемпионате.

Ранее Сергей Семак объяснил перевод игрока во вторую команду «Зенита».