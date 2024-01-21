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«Зенит» забил пять мячей в первой игре 2024 года

«Зенит» разгромил «Динамо» из Самарканда со счетом 5:1

Петербургский «Зенит» одержал победу в товарищеском матче против «Динамо» (Самарканд, Узбекистан). Встреча завершилась разгромной победой россиян со счетом 5:1.

На 13-й минуте россияне открыли счет в матче. Это сделал Марио Фернандес. До перерыва Вендел и Андрей Мостовой увеличили преимущество своей команды. На 37-й минуте узбекские футболисты получили право на одиннадцатиметровый удар. Его реализовал Анвар Хожимирзаев.

После перерыва Дмитрий Васильев сделал счет 4:1, а на 78-й минуте новичок «Зенита» Педро забил свой первый гол. В этом матче за петербургский клуб дебютировал помимо Педро еще один бразилец — Артур.

Этот матч стал для сине-бело-голубых первым на тренировочных сборах в ОАЭ. 24 января команда Сергея Семака сыграет с клубом из Южной Кореи «Чонбук Хендэ Моторс».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что «Зенит» нацелился на защитника «Локомотива» после ухода Кругового в ЦСКА.

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