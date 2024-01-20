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Российская фигуристка рассказала о беременности

Фигуристка Погорилая сообщила в соцсетях о своей беременности

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nevskaya_pogorilaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Призер чемпионата мира по фигурному катанию Анна Погорилая сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о своей беременности.

«Cмыcла это cкрывать я больше не вижу, я беременна. И мы cнова cтанем родителями. Уже как пять меcяцев, и, я думаю, многие начали догадыватьcя или хотя бы подозревать что-то. В этом году я вcем отказывала в шоу и очень рада, ведь предcтавить никто не мог, что будут такие морозы. В прошлую беременноcть был ковид и было много cтрахов и переживаний, поэтому в эту беременноcть я наcлаждаюcь по полной. И даже продолжаю работать и тренировать в обычном режиме», — написала спортсменка.

Анна Погорилая и ее супруг Андрей Невский воспитывают дочь Еву, которая родилась в декабре 2020 года. Фигуристка из-за травмы спины полностью пропустила сезон-2018/19, после чего не выходила на соревновательный лед.

Погорилая — бронзовый призер чемпионата Европы (2015), бронзовый призер чемпионата Европы (2016), бронзовый призер чемпионата мира (2016), серебряный призер чемпионата Европы (2017) и бронзовый призер финала Гран-при (2016). Мастер спорта России международного класса (2014). На взрослом уровне дебютировала в 2013 году.

Ранее 12-летняя ученица Тутберидзе выиграла чемпионат России по прыжкам.

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