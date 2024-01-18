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Дзюба рассказал, когда закончит карьеру

Дзюба заявил о намерении побить рекорд Кержакова по голам

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Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к рекордам в чемпионате России. Его слова передает «Матч ТВ».

«Пять голов, чтобы обойти Кержа, я обязательно рано или поздно забью. Очень постараюсь сделать это уже весной, чтобы надолго не откладывать. Я же никогда не лукавлю, мне приятно бить какие‑то рекорды, как и любому спортсмену. Но побить рекорд бомбардира всея Руси, не скрою, было бы прекрасно», — сказал Дзюба.

Также нападающий отметил, что намерен добраться до рекорда Дмитрия Лоськова по системе гол + пас.

«Вот доберусь до этих вершин, и уже со спокойной душой можно заканчивать карьеру», — добавил футболист.

В активе Дзюбы 229 мячей в официальных матчах, а у завершившего карьеру Кержакова — 233.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 16 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее Жирков призвал Джикию уходить из «Спартака».

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