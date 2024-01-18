Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хабиб отказался от $40 млн за возвращение в UFC

Боец UFC Кормье заявил, что Хабибу предлагали $40 млн за возвращение в промоушен

close
100%
Global Look Press

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов два года назад отклонил предложение размером в $40 млн о возобновлении карьеры. Об этом рассказал одноклубник россиянина Даниэль Кормье на своем подкасте в YouTube.

«Хабиб сказал нам, что отклонил предложение UFC на $40 млн. Он сказал: »$40 млн, брат, за мое возвращение». Не знаю сколько поединков он должен был провести, я не знаю, что там за предложение было, но он сказал нам: «Я отказался от $40 млн, брат. Я уже закончил». Я не знаю, что может заставить его вернуться в UFC, если он отказался от подобной суммы два года назад», — заявил американец.

В январе экс-боец UFC Чейл Соннен, допустил что Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее Хабиб отреагировал на слухи о возращении в UFC.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами