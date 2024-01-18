Хабиб отказался от $40 млн за возвращение в UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов два года назад отклонил предложение размером в $40 млн о возобновлении карьеры. Об этом рассказал одноклубник россиянина Даниэль Кормье на своем подкасте в YouTube.

«Хабиб сказал нам, что отклонил предложение UFC на $40 млн. Он сказал: »$40 млн, брат, за мое возвращение». Не знаю сколько поединков он должен был провести, я не знаю, что там за предложение было, но он сказал нам: «Я отказался от $40 млн, брат. Я уже закончил». Я не знаю, что может заставить его вернуться в UFC, если он отказался от подобной суммы два года назад», — заявил американец.

В январе экс-боец UFC Чейл Соннен, допустил что Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

Ранее Хабиб отреагировал на слухи о возращении в UFC.