Бывшая первая ракетка мира получила срок за мошенничество

Бывшая первая ракетка мира испанка Аранта Санчес Викарио получила два года тюремного заключения условно за мошенничество, передает Reuters со ссылкой на суд Барселоны.

Санчес Викарио, ее бывший муж Хосеп Сантакана и еще три человека наказаны за сокрытие активов с целью избегания выплаты долга банку Люксембурга в размере €7,6 млн.

Теннисистка не признала себя виновной, заявив, что ее денежными средствами распоряжался бывший супруг, а она не знала о противоправных действиях. Сантакана был приговорен к трем годам и трем месяцам тюремного заключения. Пара должна выплатить банку компенсацию в размере €6,6 млн.

Санчес Викарио является трехкратной победительницей «Ролан Гаррос» и победительницей Australian Open. В 2002 году спортсменка объявила о завершении карьеры. 14 июля 2007 года вместе с Питом Сампрасом вошла в Зал теннисной славы в Нью-Йорке. В 2011-2012 годах теннисистка была капитаном национальной команды Испании на Кубке Федерации.

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