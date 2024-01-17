Комментатор «Матч ТВ» проиграл на ставках почти 20 млн рублей

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич на YouTube-канале «Коммент.Шоу» рассказал, что проиграл на ставках почти 20 млн рублей.

«Если бы я все проиграл, я бы не мог приехать сюда, на шоу, на машине, не смог бы купить дом, о котором долго мечтал. Это не лудомания. Проиграл 15—20 миллионов. Это глупость, я признаю», — сказал Генич.

4 июня 2023 года Генич стал лучшим комментатором по итогам сезона-2022/23 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Отмечается, что он стал лучшим не только по мнению экспертов, но и по мнению болельщиков, набрав наибольшее количество баллов в зрительском голосовании.

В списке претендентов на награду Генич обошел двух других комментаторов «Матч ТВ» — Романа Нагучева и Дмитрия Шнякина.

По итогам прошлого сезона чемпионом России в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит».

Ранее Генич рассказал, как его оскорбил Артем Дзюба.