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Чемпионат, в котором играет Кокорин, назвали первенством бани

Экс-футболист Обедзинский посоветовал Алексею Миранчуку ехать к Кокорину на Кипр

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Инстаграм Александра Кокорина

Бывший футболист краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский рассказал в комментарии «Евро-Футбол.Ру», где может продолжить карьеру полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук.

«Видел нарезку, как Миранчук получил мяч и потерял его, получил – потерял, получил – потерял. Помните, как Кокорин завис на полтора года в «Фиорентине» и не забил там ни одного мяча? А потом ушел в чемпионат Кипра, на первенство бани там играет и забивает. Алексею Миранчуку податься бы к Кокорину в «Арис». Или вернуться к брату в «Локомотив», но Антон тоже то играет, то не играет. У них была золотая жила при Семине, который их раскрыл», – заявил экс-футболист.

За последний месяц Алексей Миранчук забил два мяча и отметился четырьмя голевыми передачами. В текущем сезоне он провел за «Аталанту» 17 матчей во всех турнирах.

Александр Кокорин выступает за «Арис» из Лимасола. В прошлом сезоне он сыграл в 30 матчах, забил 13 мячей и сделал шесть голевых передач. Вместе с кипрским клубом Кокорин стал победителем национального первенства. Права на россиянина принадлежат итальянской «Фиорентине».

Ранее Антон Миранчук согласился на переход в топ-клуб Турции.

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